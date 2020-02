"Le PSG a-t-il manqué de respect à Edinson Cavani" était la question mauvaise foi de l'émission de ce lundi.

Globalement, les différents chroniqueurs et invités ont répondu par l'affirmative, argumentant en disant que l'Uruguayen s'est toujours donné à 100% pour le club parisien même si comme Thomas Chatelle l'a rappelé, "il possède sans doute l'un des plus gros salaires du club et qu'il n'est sans doute pas à plaindre."

Damien Marcq est quant à lui revenu sur Kylian Mbappé dont les frasques commencent à exaspérer : "Il commence à m'irriter, mais c'est le cas de toute la nouvelle génération", a avoué le Français de Zulte.

Revivez l'émission en intégralité :