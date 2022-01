Le retour de l'enfant terrible. Après quatre ans d'absence, Super Mario va faire son come-back avec la Squadra. Mancini a choisi de convoquer son "chou-chou" pour un stage qui se déroulera du 26 au 28 janvier du côté de Coverciano.

Quel est son niveau de jeu?

Plus que jamais, Super Mario gardera une place à part dans le football italien. Qui d'autre que lui pourrait envisager un retour aussi improbable? Après des échecs cuisants à Brescia (relégation en Serie B) et Monza dans l’antichambre de la Serie A, l'attaquant de 31 ans a trouvé refuge en Turquie. Du côté de Demirspor, il a retrouvé une partie de ses sensations. Avec huit buts et trois assists en Super Lig, il est décisif toutes les 111 minutes en championnat. De bonnes statistiques pour un avant de pointe. Les qualités de Balotelli sont toujours les mêmes: une technique au-dessus de la moyenne et une frappe de mule. Une force qui lui permet encore de sortir son équipe de certaines situations. Comme sur cette frappe des 30 mètres sans élan contre Goztepe en décembre.