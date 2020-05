Le joueur italien s'est confié avant la reprise des entraînements en Italie.

"La reprise des entraînements? Honnêtement, si tu me fais une passe maintenant, je ne pourrais pas contrôler le ballon. Cela fait deux mois que je n'en ai pas touché un", a expliqué Mario Balotelli lors d'un Instagram Live avec l'ancien international Alessandro Matri.

Le joueur de Brescia est au plus mal. Le fantasque attaquant a très mal vécu le confinement et la solitude : "Je devenais fou les semaines précédentes car j'étais seul. Ma fille vit à Naples, mon fils se trouve à Zürich, ma mère doit se protéger et mes frères sont en quarantaine avec leur famille."

D'autant que le joueur ne pouvait pas sortir pour s'entraîner et ne possédait pas des appareils nécessaires pour le faire de son domicile : "J'étais seul. Sans tapis roulant, c'est très difficile de bien s'entraîner. Et même si c'était interdit, je suis quand même sorti une fois ou l'autre pour aller courir dans le parc."

Mais Mario Balotelli avait surtout un problème pour se faire à manger durant le confinement. "Les premiers jours, j'ai mangé des boîtes et en carton et j'ai essayé de manger des cailloux", a-t-il ironisé, "je ne sais vraiment pas cuisiner, mais heureusement, j'ai pu me faire livrer de la nourriture après quelques jours."

En Italie, comme dans de nombreux pays européens, un déconfinement progressif a été mis en place. Au contraire de la Belgique, la Serie A espère toujours achever la saison avec une reprise envisagée dès le 13 juin à huis clos. À partir de lundi prochain, les entraînements pourront reprendre dans la Botte