Le divorce semblait inéluctable entre les deux parties mais Super Mario pourrait finalement aider son club à se sauver.

Début juin, alors que tous les clubs italiens reprenaient peu à peu les entraînements collectifs en vue de la reprise de la Serie A, Mario Balotelli manquait à l'appel à Brescia. Après quelques jours, le fantasque attaquant s'était tout de même rendu à l'entraînement mais s'est vu interdire l'accès au complexe. Dans la foulée, le président du club, Massimo Cellino, affirmait fin mai qu'il souhaitait mettre un terme au contrat de son joueur

Ce fut le début des problèmes entre les deux parties puisque le club lombard envisageait d'engager une action en justice contre son joueur pour "accusations mensongères".

Dans ce contexte, la surprise était grande de voir Mario Balotelli présent à l'entraînement du jour ce lundi, comme le rapportent plusieurs médias italiens. Un premier entraînement collectif depuis quatre mois pour l'Italien.

Selon la presse italienne, les deux parties auraient mis de l'eau dans leur vin : Balotelli se serait enfin mis au travail et aurait travaillé plus sérieusement de manière individuelle. Ensuite, Brescia a accueilli un nouveau directeur sportif qui a aidé à sa réintégration dans le groupe.

Mais c'est également la situation délicate de Brescia qui a pesé dans la décision. À huit journées de la fin du championnat, les Rondinelle sont à six points de la 17e place, synonyme de maintien, détenue par la Genoa. Le club a donc urgemment besoin de points et avec son sens du but, Balotelli pourrait être utile.

Selon le Corriere dello Sport, il ne devrait pas faire partie du groupe face à Torino mercredi mais pourrait faire son grand retour sur le terrain face à la Roma samedi.