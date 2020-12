Mario Balotelli, 30 ans, 36 sélections (14 buts) avec l'équipe d'Italie) a joué la saison dernière avec Brescia, sans pouvoir éviter au club une relégation en Serie B. Le fantasque attaquant avait auparavant porté les maillots de l'Inter Milan, l'AC Milan, Manchester City Liverpool, Nice et Marseille.

Monza, club de la banlieue de Milan, a été racheté en septembre 2018 -pour trois millions d'euros- par Silvio Berlusconi. L'ancien Premier ministre italien et homme d'affaires avait au préalable revendu l'AC Milan pour 740 millions d'euros, en avril 2017.

Promu cette saison en Serie B, le club s'est lancé cet été dans une grande campagne de recrutement pour accéder le plus rapidement possible en première division. Il est actuellement huitième du classement. Il y a trois accessions en Serie A en fin de saison, dont deux directes pour les deux premiers et une troisième au terme de barrages entre équipes de deuxième division).