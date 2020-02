L'Olympique de Marseille a fait match nul à Bordeaux dimanche (0-0) pour le compte de la 22e journée et permet au Paris SG, solide leader du Championnat avec 55 points, d'accroître son avance sur les Olympiens, deuxièmes, à douze points.

Les Bordelais auraient pu espérer mieux: le but du défenseur brésilien Pablo a été refusé pour main après visionnage de la VAR (41e) et Mandanda, auteur de deux arrêts décisifs, a permis à l'OM d'arracher un point. Rennes, troisième, revient à seulement trois longueurs des Marseillais qui n'ont plus perdu en championnat depuis le 27 octobre dernier lors de la défaite face au PSG (4-0).