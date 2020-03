Le FC Barcelone est venu chercher le Danois à la surprise générale pour panser les plaies de son effectif.

Les Catalans n'avaient pas le choix. Luis Suarez et Ousmane Dembélé blessés, ils devaient obligatoirement recruter un attaquant dans l'urgence. Une fois sa demande de recrutement en qualité de joker médical acceptée par la Fédération espagnole, le Barça a jeté son dévolu sur Martin Braithwaite. Le Norvégien a été transféré pour 18 millions d'euros en provenance de Léganes (le club l'avait recruté 5 millions d'euros de Middlesbrough en Championship) et s'est engagé jusqu'en 2024 pour le club blaugrana. La nouvelle a été perçue comme une véritable surprise en Europe. L'ancien capitaine de Toulouse ratait d'ailleurs son premier test en foirant complètement ses jongles lors de sa présentation.

Pour le quotidien espagnol Sport, le joueur de 28 ans est revenu sur ce transfert agité: "Je n’ai pas eu d’appel direct m’assurant que c’était fait, mais un message très clair : "Barcelone est vraiment intéressé par toi". Ma réaction a été : "tu es sérieux ?" Commence-t-il. "Après, je suis allé chercher mon fils à son club de football et je l’ai ramené à la maison en voiture. Je n’ai rien dit à personne. J’étais heureux mais je ne voulais pas montrer mes émotions vu que je n’étais pas sûr à 100%. Je n’ai rien dit à personne et d’un coup, j’ai vu tout ça dans la presse."

Ensuite, tout s'est accéléré très vite. "Je m’entraînais avec Leganés et j’étais dans tous les journaux. Le moment où tout était fait est arrivé et d’un coup j’étais sur un vol en direction de Barcelone. C’était très fort en émotions"

Malgré une certaine forme de scepticisme, Martin Braithwaite n'a jamais douté de ses qualités. " Oui, d’une certaine façon. Depuis que j’ai 20 ans, j’avais en tête ce genre d’objectif et c’est quelque chose que je réalise. C’est quelque chose que je fais tout le temps : me fixer des objectifs pour le futur, pour les 10 prochaines années. J’y travaille. Je ne ressens pas la pression de l’extérieur, seulement celle que je me mets. (…) Je suis ici au Barça pour y jouer durant de nombreuses années. Je n’ai entendu que des choses positives. Mais si les gens pensent ça (qu’il est au Barça uniquement jusqu’à la fin de la saison), ça va les surprendre quand ils me verront la saison prochaine en train de jouer la Ligue des Champions avec le Barça."

Pour le moment, l'attaquant n'a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs.