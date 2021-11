C'en est terminé pour lui. Visé par des critiques à répétition, Martin Odegaard a fermé son compte Twitter.

"Je pense qu'il y a beaucoup de merde en général. Je n'ai pas besoin d'être là-dessus. Je n'ai probablement pas mis à jour Twitter pendant longtemps, alors je me suis dit que ça ne servait à rien de l'avoir, alors je l'ai simplement supprimé", a-t-il confié.

Malgré la forme d'Arsenal qui s'est remis dans le droit chemin après un début de saison délicat, le Norvégien connaît une situation personnelle complexe.

Les Gunners restent sur huit victoires et deux nuls lors des dix derniers matchs mais le joueur prêté par le Real Madrid n'a marqué qu'un seul but et n'a plus été titulaire depuis trois rencontres.

L'international en a profité pour donner un conseil aux plus jeunes joueurs sur les réseaux sociaux.

"Je leur dirais surtout de faire attention et de ne pas prêter trop d'attention à ce genre de choses. Cela peut être très négatif pour eux."