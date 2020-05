Roberto Martinez : "Dodi est revenu plus fort, Dedryck a franchi un cap"

Roberto Martinez a naturellement été un spectateur attentif de la reprise de la Bundesliga. Et notamment des Belges y évoluant : "Certaines équipes se sont très bien adaptées aux circonstances, comme le Hertha Berlin. Cette équipe voit clair. Dodi (Lukebakio) est revenu plus fort et Dedryck a franchi un cap, en portant même le brassard", observe le sélectionneur. "Dortmund, malgré son revers contre le Bayern, a bien évolué. Thorgan est déjà très en forme. Il est devenu papa récemment et le fait d’avoir plus de temps à passer en famille l’a aidé psychologiquement. Tout ça l’a fait gagner en maturité. Un joueur comme Sebastiaan Bornauw se retrouve dans un environnement idéal pour progresser et prendre des responsabilités. D’autres, comme Schalke, sont dans un cercle vicieux, dans lequel se retrouve empêtré Benito Raman. Pour Orel Mangala (Stuttgart) , le retour a été compliqué. Plus globalement, la Bundesliga est un parfait exemple de protocole à utiliser pour jouer au football en respectant toutes les mesures de sécurité. L’Allemagne a montré l’exemple de ce qu’est la nouvelle normalité."