13 points sur 15. 15 buts marqués, 3 encaissés. Depuis la reprise, Manchester United marche sur la Premier League. Mieux, elle est la meilleure équipe en termes de points devant l'étonnant Burnley (11 points), Liverpool, Arsenal, Sheffield (10 points) ou encore Manchester City et Chelsea (9 points). Ce retour canon sur les terrains de Premier League n'est que le prolongement de la très bonne série entamée juste après la grosse désillusion subie face à Burnley à Old Trafford (0-2).

Ce 22 janvier-là, United est dans les cordes. Solskjaer se trouve sur un siège éjectable. Pogba fait des pieds et des mains pour mettre les voiles. Bref, Manchester est dans le dur. Six mois plus tard, les Mancuniens peuvent, en cas de victoire face à Southampton, s'emparer de la troisième position. Une place sur le trône de la Premier League que Manchester avait connu cette saison lors... de la première journée. Parmi les satisfactions, on pourrait citer l'excellent Bruno Fernandes, l'efficacité retrouvée d'Anthony Martial ou le supersonique Marcus Rashford. Mais un autre (jeune) homme crève l'écran depuis plusieurs semaines: Mason Greenwood.

