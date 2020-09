L'Espagnol, sorti en fin de match mercredi soir contre Metz (1-0) lors de la première victoire du PSG cette saison en Ligue 1, est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le club français l'a annoncé jeudi après avoir pratiqué des examens médicaux en début de journée. Entré peu après l'heure de jeu, il avait dû quitter la pelouse du Parc des Princes à la 86e minute. Le défenseur, 27 ans, devrait logiquement être sur la touche pour quelques mois.

C'est un nouveau coup dur pour Thomas Tuchel, privé de nombreux joueurs en ce début de saison. En effet, l'Allemand doit faire sans Kylian Mbappé, écarté après son test positif au coronavirus. Marco Verratti et Thilo Kehrer sont aussi sur la touche, en délicatesse avec leurs adducteurs. Dimanche contre Nice, Neymar et Paredes seront suspendus, comme Layvin Kurzawa et Abdou Diallo.

Avec trois points sur neuf, le PSG pointe à la 15e place alors que Metz est 18e après trois défaites sur le score d'un but à zéro.