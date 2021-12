Champion avec le New York City FC, l'ancien défenseur de Courtrai sera reçu par le président à la Maison-Blanche.

Ce sont les tirs au but qui ont permis au New York City FC de triompher des Portland Timbers samedi soir et de remporter le premier championnat de Major League Soccer (MLS) de son histoire. Dans les rangs new-yorkais, un certain Maxime Chanot, international luxembourgeois passé par Courtrai, le Beerschot et le White Star. Elément clef de sa franchise (100% de temps de jeu en playoffs et une grosse prestation en finale), le défenseur vit un rêve éveillé.

"J’ai l’impression qu’on a joué la semaine dernière tellement il s’est passé de choses depuis samedi soir", confie Maxime Chanot, qui a décroché son téléphone ce lundi à 10h30 heure locale, avec de gros cernes sous les yeux. "Il y a eu la fête avec l’équipe, avec le club, les supporters… À notre retour de Portland, nous avons été accueillis comme il se doit par les fans à New York. Et une nouvelle célébration est prévue ce mardi à la mairie de New-York avec plus de 5 000 fans, malgré le Covid. Ça sera quelque chose d’exceptionnel à vivre."

