Le Français s'est exprimé sur le sujet dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

Ces dernières semaines, le racisme dans les stades de football a malheureusement fait la une de l'actualité en Italie. Romelu Lukaku, notamment, a été pris à partie par des supporters adverses à plusieurs reprises. Il n'est donc pas étonnant que le quotidien sportif italien, la Gazzetta dello Sport, aborde le sujet dans une interview que lui a accordé Kylian Mbappé. Et le Français de 20 ans ne mâche pas ses mots sur le sujet. Pour lui, tous les joueurs devraient quitter le terrain en cas de chants racistes entonnés dans les tribunes : "Tout le monde doit le faire, les noirs, les blancs. Celui que ne sort pas signifie qu'il accepte cette chose inacceptable", a répondu le joueur du PSG.

Mais outre les joueurs, pour Mbappé, c'est tout le monde du foot qui doit agir : "Assez de "si et de mais" et de tous ceux qui ne font pas leur possible contre ceux qui insultent. Vous n'avez pas à attendre que le problème frappe à votre porte pour le résoudre."

Le Français est également revenu sur le cas Lukaku, estimant que le Diable devrait davantage prendre position. Le joueur de l'Inter Milan avait affirmé lors d'une interview accordée au magazine américain Rolling Stones, qu'il n'avait jamais été victime de racisme.

"Le racisme est une chose contre laquelle il faut se battre. Le football est international, le football est multiculturel. Si vous voulez vraiment attirer les meilleurs joueurs du monde, vous devez les accueillir à bras ouverts. De leur côté, les joueurs doivent s'adapter à la culture dans laquelle ils arrivent. C'est pourquoi il est important de ne pas discriminer et d'apprécier ce qu'une personne peut apporter", a conclu le prodige de 20 ans.