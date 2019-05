Déjà sur les réseaux sociaux, les hommages n'avaient pas tardé à pleuvoir et à gratifier le capitaine des Skyblues de tous les superlatifs. Entre Gary Lineker, icône du foot british, qui pointait "l'un des plus grands joueurs, leaders et modèles que l'on ait jamais vus sur nos terrains", ou encore Gary Neville, ancien homme fort de la défense de United, qui soulignait "sa grande influence sur le terrain et en dehors", de très nombreux observateurs ont copieusement épinglé les qualités de Kompany

Place désormais à la revue de presse de nos confrères anglais qui ont, à leur tour, distribué les lauriers à tour de bras au désormais ex-prince mancunien.

Sky Sports se révèle l'un des médias les plus flatteurs à l'égard de Kompany. Pour preuve, la chaîne britannique assure carrément que "rares sont ceux qui contrediront le fait qu’il est le meilleur défenseur de la dernière décennie en Premier League.” Et d'ajouter : "Il n’a pas juste participé à la transition de Manchester City en un grand club moderne, il a conduit le changement”.

Des louanges que l'on observe aussi dans les colonnes du Daily Mail. "C'est un leader, une légende, qui a permis, plus que n’importe qui d’autre, au rêve des dirigeants d’Abou Dhabi, de devenir réalité. Il est inscrit et relié à tout jamais dans l’histoire et dans la légende de ce club”.

De son côté, le Guardian met en avant le rôle prépondérant de Kompany au sein du club. "Vincent Kompany était un véritable architecte du vestiaire à ManCity. Il revêtait un statut absolument unique aujourd’hui dans un club qui a changé de manière incroyable depuis qu’il est arrivé, pour à peine six millions de livres, en août 2008. Au vu de son fighting spirit, c'était le 'warrior' de City."

Pour la BBC, le rôle de Kompany dans la conquête de ce sixième titre pour les Citizens s'est révélé crucial. "Guardiola a décidé de réinstaller Kompany en patron de sa défense, en misant sur son expérience. Cela dit tout de son rôle à Manchester City. Sans le moindre doute, Vincent Kompany fait partie des plus grands capitaines et leaders de l’histoire de la Premier League." Avant d'aller encore plus: loin: "On se souviendra de Vincent Kompany comme de l’une des plus importantes personnalités de l’histoire de la Premier League."

Enfin, le quotidien de la ville Manchester Evening News conclut en musique: “Il n’y a pas de mots pour expliquer ce que Kompany représente aux yeux des supporters de City: la chanson (‘City loves you more than you’ll know’) dit tout. Ils l’aiment plus qu’il ne pourra jamais l’imaginer et pour de bonnes raisons.”