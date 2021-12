Même au PSG, Lionel Messi continue à rapporter de l'argent au Barça ! Championnats étrangers La Rédaction La boutique officielle du Barça vend encore des objets estampillés Messi. © Belga

Lionel Messi a quitté le Barça depuis l'été dernier mais le club catalan continue à s'appuyer sur l'Argentin pour tenter de remplir des caisses bien vides. Nos confrères espagnols d'As l'affirment: plusieurs objets à l'effigie du joueur argentin sont encore en vente dans la boutique du club, et à des prix parfois exorbitants !



Un brassard de capitaine dédicacé vendu à 643 euros, un maillot de la saison 2020-2021, dédicacé lui aussi, vendu 1.170 euros et un autre maillot signé par Messi, Xavi et Iniesta vendu 2.950 euros. Voilà comment le Barça fait son business même après le départ du septuple Ballon d'or.