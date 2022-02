"Je confie aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea la gestion et le soin du club", a déclaré ce samedi Roman Abramovich, celui qui a pris les rennes des Blues en 2003.

Le caractère provisoire ou non de cette situation dépendra de la durée du conflit en Ukraine. Mais de cette manière, Roman Abramovich n’est désormais plus la personne qui prend les décisions finales concernant les transferts, le choix de l’entraîneur et d’autres éléments clés du club.



(...)