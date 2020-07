Après sa victoire 0-3 contre la Lazio, le Milan confirme son retour en puissance.

Le grand Milan serait-il de retour ? Cela fait en tout cas bien longtemps que l'on avait plus vu le club à pareille fête. La dernière victoire des Milanais contre la Juve remontait d'ailleurs à 2016.

C'est pourtant bien la Juve qui a ouvert le score grâce à un but exceptionnel d'Adrien Rabiot. Une course de quasiment 50 mètres puis une frappe en pleine lucarne de l'ancien du PSG (0-1).



Seulement 6 minutes plus tard, c'est Cristiano Ronaldo, qui profite d'une mésentente entre Kjaer et Romagnoli pour faire 0-2. Le 30e but du Portugais cette saison en 37 rencontres.



A la 62e, la VAR va accorder un penalty à Milan pour une faute de main de Bonucci. C'est l'inusable Ibrahimovic qui va le transformer (1-2). Seulement 4 minutes plus tard, les hommes de Poli vont continuer à pousser et c'est le même Ibra qui sert bien Kessie pour l’égalisation (2-2). Rafael Leao, entré à la place d'Alexis Saelemaekers, va donner l'avantage aux Milanais, 1 minute seulement après le but de Kessie (3-2) ! Toujours pas rassasiés, les Milanais vont même planter un 4e but par l'intermédiaire d'Ante Rebic. (4-2)

Grâce à cette victoire, Milan remonte à la 5e place. La Juve, toujours en tête, conserve 7 points d'avance sur la Lazio à 7 journées de la fin.