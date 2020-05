Alors que le Barça va reprendre son chassé-croisé avec le Real Madrid à partir du 11 juin, les Catalans jettent déjà un œil au futur mercato, véritable chantier pour la direction et le staff des Blaugranas.

Pjanic, Neymar, Lautaro Martinez. Voici trois noms qui sont actuellement sur les tablettes du FC Barcelone. Mais le club champion d'Espagne en titre est-il en mesure de s'offrir ces trois joueurs ? Au vu des finances actuelles du club, qui ne sont pas au beau fixe et encore moins depuis la crise liée au coronavirus, ce serait étonnant. A moins de (trés) bien vendre les indésirables, les responsables du recrutement vont devoir faire des choix.

A en croire Marca, la priorité ne serait pas de transférer Neymar mais bien Lautaro Martinez. Selon le média espagnol, la piste menant à un retour du Brésilien auprès de ses amis Lionel Messi et Luis Suarez n'est pas "réaliste". De plus, une partie du club en veut toujours à Ney d'être parti comme il l'a fait et d'avoir mené une action en justice contre le club. "Ce sera très compliqué pour Neymar de retourner au Camp Nou. Mais c'est une opération qui n'est jamais exclue", conclut Marca. D'autant plus qu'un certain Lionel Messi, qui entretient de très bonnes relations avec le meneur de jeu du PSG, pourrait rapidement convaincre les dirigeants catalans d'arranger un deal.

Ce sont donc Lautaro Martinez et Pjanic qui ont le plus de chance de débarquer en Catalogne. La priorité du Barça serait, toujours selon Marca, de transférer un jeune attaquant prometteur qui doit encore confirmer. Lautaro Martinez correspond à ce profil. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il est bon marché, au contraire. C'est pourquoi le Barça semble devoir faire un choix entre l'Argentin de l'Inter et le Brésilien du PSG. Au milieu de terrain, Pjanic pourrait, quant à lui, amener davantage de profondeur dans l'effectif.

Pour rappel, le Barça devrait enregistrer le retour de prêt de Philippe Coutinho. Le Bayern Munich n'a pas levé l'option d'achat, qui s'élevait à 120 millions d'euros. Le Brésilien pourrait donc être inclus dans un deal pour attirer une grosse pointure. Ousmane Dembélé, blessé presque toute cette saison, pourrait aussi servir de monnaie d'échange. Un autre français du Barça, Samuel Umtiti pourrait également quitter le club, lui qui est devenu réserviste au détriment de Clément Lenglet, tandis que certains clubs se renseignent pour attirer Arturo Vidal ou encore Nelson Semedo.

Une chose est certaine: l'été sera chaud en Catalogne. Avant cela, le Barça a une fin de saison à gérer. Lionel Messi et ses coéquipiers, en tête de la Liga, peuvent encore rêver de remporter le championnat et la Ligue des Champions. D'autant plus qu'avec cet arrêt de la compétition, le club a pu voir Luis Suarez se remettre de sa blessure. En Ligue des Champions, les Espagnols doivent encore accueillir Dries Mertens et le Napoli pour le huitième de finale retour. La rencontre aller s'était soldée sur un partage (1-1).