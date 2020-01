"J’ai fini par me dire qu’on éviterait le pire. Qu’il valait mieux couper plutôt que déchirer." Les paroles de "Voilà, c’est fini" de Jean-Louis Aubert sont un peu ringardes, mais ce sont les premiers mots qui viennent à l’esprit quand on analyse le transfert de Christian Eriksen à l’Inter. À cinq mois de la fin de son contrat, le Danois a réussi à négocier un salaire nettement plus important que ce qu’il touchait à Tottenham (on parle d’une paye quadruplée !), tout en s’extirpant d’une équipe où il semblait traîner son spleen depuis la fin de la saison dernière (trois buts et trois assists seulement depuis août). Une porte de sortie à vingt millions d’euros à peine, soit une broutille pour les Intéristes, qui ont parfaitement profité de la fin de contrat imminente du milieu offensif pour s’offrir un atout de poids pour une somme plus que raisonnable.

(...)