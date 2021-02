Les deux défenseurs centraux ont débarqué à Anfield lors du dernier jour du mercato… Un nouveau coup de maître du directeur sportif, Michael Edwards ?

Ce n'est pas nouveau : les Reds sont décimés en défense centrale. Si Klopp admet que "ce sera juste" pour Gomez, l'Allemand dit qu'il faudrait "un miracle" pour que van Dijk refoule les pelouses cette saison. Tandis que le rideau est également tombé sur la campagne de Matip.

"Notre situation est vraiment étrange : nous sommes dans une période où nous devons nous passer de nos quatre premiers choix en défense centrale (NdlR : Fabinho est également blessé mais ne loupera qu'une semaine)", a expliqué Klopp au sujet des raisons pour lesquelles les Reds ont choisi d'attirer du renfort en fin de mercato.

Si, d'après une information de The Sun, confirmée par L'Équipe, Liverpool a tenté le coup Marcelo (Lyon), mais aussi Caleta-Car (Marseille) selon la BBC, le club de la Mersey a finalement jeté son dévolu sur deux hommes : Ben Davies et Ozan Kabak. Le premier arrive en provenance de Preston (Championship) et le second de Schalke 04 (...)