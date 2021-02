Un mètre nonante de muscles. Les yeux plissés et les poings serrés. Quand le défenseur turc entre sur le terrain, le message est clair : « Vous ne passerez pas ». Avec ses airs de conquérant de l’Empire Byzantin, le numéro 28 n’a pas l’air tendre. Pourtant, une fois les crampons déchaussés, Merih Demiral est un homme-vestiaire 2.0. Arrivé à la Juventus à seulement 21 ans, le premier joueur Turc des bianconeri prend vite ses marques en se liant d’amitié avec un certain Cristiano Ronaldo. « Oh un Turc qui parle portugais » s’exclame le numéro 7 quand il entend Demiral s’entretenir avec Joao Cancelo -avant que celui-ci ne s’envole pour Manchester City- dans sa langue natale. Une facilité de langage qui va au fil du temps contribuer au rapport particulier qui s’installe entre les deux hommes. Le portugais, Demiral l’a appris au cours de son crochet de deux ans au Portugal. Dans ses jeunes années, le Turc a fait un passage éclair à Alcanenense (2016-2017) d’abord puis sur les traces de son futur coéquipier au Sporting Portugal (2017-2018).

Un rapport spécial avec CR7 mais pas seulement. En un tour d’horizon sur les réseaux sociaux bianconeri, on se rend vite compte à quel point Merih Demiral est apprécié par ses coéquipiers. Quand il est sorti en civière face à la Roma en janvier 2020 après s’être déchiré les ligaments croisés, tous ses amis ont un mot pour lui. Des attentions qui n’accélèrent pas son rétablissement mais qui démontrent l’importance de sa place dans le vestiaire turinois. Dernière anecdote en date : une querelle de « stories » Instagram avec Juan Cuadrado. Le Turc à volé le portable du Colombien pour poster des photos de lui avec le compte de son coéquipier. Une blague qui lui a valu une petite vengeance le lendemain. De grands enfants.

Celui qui jouait les barbiers pour Leonardo Bonucci en confinement fait aussi l’unanimité chez les supporters. Ses commentaires sous les publications de ses coéquipiers dans un italien approximatif sont devenus mythiques dans le Piémont. Outre ses pitreries, les aficionados de la Juventus admirent sa férocité sur le terrain. Pourtant l’histoire d’amour n’était pas écrite d’avance. Peu de temps après son arrivée de Sassuolo, Merih Demiral prend position, comme beaucoup de joueurs turcs, en faveur de Recep Tayyip Erdogan lors de l’invasion turque du nord de la Syrie.

Un choix controversé qui lui vaudra un #DemiralOut sur les réseaux des supporters turinois. Mais cette sortie de route est vite oubliée par les juventini qui veulent avant tout le voir performer sur le terrain. Lors du match-aller face à l’Inter, leur souhait a été exaucé. Le duo de la jeunesse avec Matthijs de Ligt (22 et 21 ans), pour remplacer les expérimentés Chiellini (36 ans) et Bonucci (33 ans). La nouvelle génération a plu, surtout Merih Demiral, auteur d’un sauvetage miraculeux sur Alexis Sanchez, digne d’un but.

Celui qui porte le numéro 28 en l’honneur de sa maman décédée dans un accident de voiture un 28 décembre alors qu’il n’avait que 14 ans fait l’unanimité. Ou presque. Après avoir brûlé les étapes en arrivant dans un top club européen trois ans après avoir quitté Fenerbahçe, Merih Demiral espère se frayer une place de titulaire à la Juventus. Depuis son retour de blessure en début d’année, la vie n’est pas rose sous le ciel de Turin. Pour déloger des Chiellini, Bonucci et De Ligt il lui reste à séduire le plus important. Peut-être ce soir, Andrea Pirlo. En muselant par exemple Romelu Lukaku.