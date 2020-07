Et pourtant, le nouveau système mis en place est déjà à revoir suite à la blessure du joueur arrivé pour 120 millions d'euros durant l'été 2019. D'autant plus que le coach du Barça veut faire souffler Messi, lui qui n'a pas raté une minute de jeu depuis la reprise.

Antoine Griezmann ne jouera plus cette saison en Liga, lui qui est absent pour une durée de plusieurs semaines à cause d'une blessure musculaire à la cuisse. La première saison de Griezmann en Catalogne ne fut donc pas un très bon cru. Très critiqué, le Français a mis du temps à faire ses preuves au Barça même s'il a tout de même inscrit 15 buts et réalisé 4 passes décisives en 46 rencontres.

C'est lors de la 34ème journée, quand Quique Setién a décidé de mettre en place un 4-3-1-2 en titularisant Messi en soutien de Griezmann et Suarez, que les trois attaquants ont le mieux joué ensemble, en offrant notamment à Griezmann une place qui le convient bien mieux.

(...)