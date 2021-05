Lionel Messi ne mériterait pas cela: partir sur une défaite et sans supporters. Le tout après 778 rencontres pour 672 goals et 304 passes décisives.

Ce vendredi, le FCB a annoncé que le sextuple Ballon d'Or ne participerait pas au dernier match de championnat ce samedi face à Eibar. "De cette façon, le crack argentin pourra prendre un peu de repos avant la Copa America, après avoir été l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif cette saison." Le tournoi débute le 13 juin et pourrait permettre à Messi d'enfin obtenir un trophée avec sa sélection nationale. Surtout, le club catalan n'a plus rien a joué et est écarté de la course au titre.

Cette décision boucle donc la saison de Lionel Messi. Et son aventure au Barça? En fin de contrat le 30 juin, le numéro 10 argentin n'a toujours pas prolongé. Ce qui inquiète au plus haut point les socios catalans. Défait par le Celta Vigo à domicile dimanche dernier (1-2), Lionel Messi sortirait par la petite porte.

Même si la tendance est à l'optimisme depuis l'arrivée de Laporta, l'éventualité d'un départ existe encore. Car s'il choisit de prolonger, il obtiendrait automatiquement une baisse de salaire à cause des finances compliquées du club. Et qu'il est également toujours suivi par le PSG.

La question est de savoir quand va-t-il mettre fin à ce suspense insoutenable pour les supporters? Plusieurs choses vont certainement rentrer en ligne de compte. En juin le club connaîtra les résultats de l'audit de sa situation financière ce qui permettra de savoir combien le club pourrait lui offrir. De plus, il y aura également l'assemblée générale des socios du club. Le choix du futur entraîneur en cas de départ de Ronald Koeman sera également un élément qui pèsera dans la balance.

En attendant tout cela, les supporters pourront encore s'extasier devant la saison XXL de son meilleur joueur. Malgré un début "timide" pour un extraterrestre comme lui, il a inscrit 38 buts et distribué 14 caviars en 47 rencontres toutes compétitions confondues. Des chiffres étourdissant pour celui qui est également devenu cette saison le recordman du nombre de matches joués sous le maillot barcelonais.