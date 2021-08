Voilà certainement une phrase que l’on ne pensait jamais écrire : Lionel Messi à Barcelone, c’est terminé. Et pourtant, après 778 matchs, 672 buts, 305 passes décisives, dix Liga, quatre Ligue des champions, sept Coupe du Roi et six Ballon d’or, l’aventure de La Pulga chez les Blaugranas, qui avait débuté en l’an 2000 alors qu’il n’avait que 13 ans, touche à sa fin.

Une fin en queue de poisson plutôt inattendue, d’autant que le dénouement positif du feuilleton semblait proche avec une prolongation de contrat au bout du stylo. Mais ce jeudi, l’encre n’a pas coulé dans le bon sens. En cause : des obstacles économiques et structurels selon le règlement de la Liga.

(...)