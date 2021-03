C'est bien connu, la presse espagnole est connue pour s'emballer rapidement. Encore plus lorsqu'il s'agit de transfert. Et, encore plus, lorsqu'il s'agit de deux idoles de la planète football. Ce matin, que ce soit en Catalogne ou à la capitale espagnole, les médias en sont convaincus: Lionel Messi et Cristiano vont se retrouver l'an prochain. Trois ans après leur dernière rencontre entre la Casa Blanca et les Blaugrana. Voici pourquoi.

Messi convaincu par Laporta?

Sans aucun doute, Joan Laporta était l'atout numéro un pour conserver Lionel Messi. Et les socios l'ont bien compris au moment de le désigner comme nouveau président du Barça. Lors de son discours d'investiture, le président n'avait pas fait de mystère et avait commencé l'opération séduction. "Je profite de sa présence, je vais essayer de convaincre Leo de rester. C’est une chose qui doit être faite, c’est une décision que je suis obligé de prendre. Je ferai tout pour qu’il reste et il le sait. Il n’y aura pas de problème avec la décision qu’il prendra, mais nous essaierons de tout faire pour qu’il continue parce qu’il est le meilleur joueur de l’histoire. Et, excuse-moi Leo pour ce que je vais dire, mais tu sais que j’ai une grande estime pour toi et que le Barça t’aime énormément."

Aujourd'hui, Catalunya Radio croit savoir que l'homme d'affaires de 58 ans avance dans sa quête. Avant la rencontre face à la Real Sociedad, une petite réunion aurait eu lieu entre les deux clans. Elle aurait même été plus que productive. Aucun détail n'est sorti dans la presse, preuve que les choses ont déjà un peu changé au Barça, mais l'entourage du président évoque "une réelle harmonie entre les deux parties".

Une chose est certaine, Laporta frapperait un grand coup s'il parvenait à garder la Pulga. Certaines mauvaises langues le croyaient terminé? Après ses quinze premiers matchs en Liga, il n'avait inscrit que sept buts et donné trois assists en 2020. Mais ne chauffez pas trop Messi, vous risquez de le regretter. Depuis 2021, ses statistiques donnent le tournis. En douze rencontres de Liga, il a inscrit seize goals pour sept caviars à ses partenaires. L'extraterrestre est de retour. Avant celui du grand Barça l'an prochain?

CR7 ne jurerait que par le Real

"Nous avons décidé de garder Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur joueur du monde et il restera avec nous." Tels sont les mots de Fabio Paratici sur Sky Sports la semaine dernière. Cette déclaration du directeur sportif de la Vieille Dame devrait refroidir le Real Madrid. Mais pas la presse espagnole. AS et Marca, en sont convaincus: CR7 ne jure que par un retour du Real Madrid. Pour le premier, les mots de Paratici ne sont qu'une façade et pense que "la Juventus laissera Cristiano sortir si une offre arrive".Tandis que le second estime que "Cristiano Ronaldo quitterait la Juventus si le Real Madrid l'appelait".

Argument numéro un: le salaire du Portugais qui pèse énormément sur la trésorerie turinoise. "Il coûte 87 millions par saison dans la balance italienne, entre ce que son salaire coûte et l'amortissement des 100 millions payés par la Juve au Real en 2018" affirme AS. Le montant demandé par le champion italien en titre n'est pas exorbitant: 25 millions d'euros. C'est l'argent dont a besoin la Juventus pour rentrer dans ses frais (et éviter des pertes) avec le transfert du Portugais.

Même à 36 ans, Ronaldo a de beaux restes. Avec 23 goals en 24 matchs de Serie A, il prouve qu'il est éternel. Et ce, même s'il n'a pas pu aider le club transalpin en Ligue des Champions. Marca annonce que "le joueur était parti pour Turin convaincu de mener les Italiens vers le sacre en C1. Pour offrir le même règne à la Juve que celui qu'il a donné au Real. Mais la réalité a été toute différente. Il a compris qu'il n'a pas pu donner ce qu'on attendait de lui. Au point qu'après trois saisons, il veut mettre fin à son aventure à la Juve."

D'autant plus que le lobbying a déjà commencé à Madrid. Où Sergio Ramos s'est déjà exprimé sur le sujet: "Je ne l'aurais pas laissé partir. Tout simplement parce qu'il est l'un des meilleurs du monde. Il nous aurait rapprochés de la victoire. Je pense que tout le monde a été perdant avec ce transfert. Cristiano comme le Real. Ce sont des relations qui doivent durer toute la vie et nous devions rester en fusion. C'est un joueur décisif qui aide une équipe à gagner." Tout comme Zidane qui avait annoncé en conférence de presse que "son retour pouvait arriver".

Les deux journaux espagnols sont en tout cas unanimes: "Son sort ne dépend que de lui."