D'un côté, un attaquant, Lionel Messi. De l'autre un défenseur, Virgil Van Dijk. Les deux joueurs sortent d'une saison pleine, à l'issue de laquelle ils ont tous deux gagné... un seul trophée ! L'Argentin s'est adjugé la Liga avec le Barça, qui a devancé l'Atletico Madrid de 11 points et le Real de 19. S'il n'y a pas eu beaucoup de suspense dans le championnat espagnol, il y en a eu davantage en Angleterre. Manchester City et Liverpool se sont livré une lutte acharnée, au bout de laquelle les Reds de Van Dijk ont terminé deuxième malgré le total ahurissant de 97 points. Néanmoins, ils ont remporté la Ligue des Champions quelques semaines plus tard, un trophée qui pèse lourd dans la course au Ballon d'Or.

Si le trophée The Best a été remporté par Messi, il n'est pas spécialement représentatif de l'identité du futur Ballon d'Or. Pour ce trophée, un journaliste de chaque pays a voté pour son favori. Mais ils n'étaient pas les seuls puisque tous les sélectionneurs et les capitaines ont également fait connaitre leurs préférences. Pour le Ballon d'Or, seuls les journalistes votent. Or, au trophée The Best, ceux-ci ont donné leurs votes majoritairement à Virgil Van Dijk. Le Néerlandais a obtenu 462 votes alors que l'Argentin en comptait une centaine en moins (364). Dès lors, il faudra voir si cette tendance se confirme quelques mois plus tard.

En tous les cas, ce mardi matin, les médias espagnols se sont enflammés au sujet du Ballon d'Or. Selon Mundo Deportivo, ce dernier pourrait bel et bien revenir entre les mains de Lionel Messi. Le média espagnol relaye en première page de son journal qu'une équipe de France Football, l'organisateur de l'événement, est venue en Catalogne pour prendre des photos et interviewer la Pulga. Il s'agit du protocole habituel en faveur du vainqueur. L'entourage de l'Argentin n'a ni confirmé, ni démenti.

Une victoire de Messi irait dans le sens du pronostic de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant français, qui peut aussi prétendre à la victoire finale, estime que Messi mériterait d'être sacré le 2 décembre. "Le Ballon d'Or ? Je ne l’aurai sans doute pas cette année, il y a d’autres prétendants. À mes yeux, Lionel Messi est le grand favori. Sur un plan individuel, il a encore été le plus fort", a-t-il confié à Der Spiegel.

Jürgen Klopp a également été interrogé sur le sujet. Le mentor des Reds trouve que son défenseur devrait l'emporter sur l'Argentin. " Si vous donnez le Ballon d'Or au meilleur joueur de cette génération, donnez-le toujours à Lionel Messi. Si on le donne au meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil Van Dijk. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionnera, mais c'est ainsi que je vois les choses. Nous verrons bien."

Notre compatriote Eden Hazard est plutôt d'accord avec le tacticien allemand. "Le Ballon d'Or devrait être donné à un joueur de Liverpool! Mané, Salah ou Van Dijk le méritent. Si Sadio avait remporté la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, il n'y aurait pas eu de débat. Ce serait bien s'il le gagnait, et ce serait bien pour le football africain! ", a-t-il précisé au Parisien.