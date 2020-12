Et le joueur le plus utilisé provient de Premier League. Il s'agit d'Harry Maguire qui a disputé 4745 minutes pour le compte de Manchester United. Il devance donc Ruben Dias (Manchester City), Lionel Messi (Barcelone), Bruno Fernandes (Manchester United) et Bruno Pacheco (Ceara FC, Brésil).

Les joueurs qui ont disputés le plus de matches sont Eriksen (54) et Griezmann (53). Mais souvent remplacés, ils ne font pas partie de ceux qui comptent le plus de minutes au compteur.

Le premier Diable Rouge du classement se classe juste derrière ce top 5. Il s'agit de Romelu Lukaku, qui avec 4144 minutes, est le joueur le plus utilisé de Serie A. Parmi les joueurs de champ, on ne retrouve aucun autre Belge dans le classement publié par le CIES.

© OBSERVATOIRE CIES

Au rayon des gardiens, le classement est dominé par des joueurs évoluant au Brésil. On retrouve Thibaut Courtois à la 16e place. Le N.1 des Diables rouges a disputé 3990 minutes avec le Real Madrid et la Belgique en 2020. Simon Mignolet apparait aussi dans ce classement, lui qui a joué 3712 minutes avec le Club de Bruges. Il se classe à la 35e place.