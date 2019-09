Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, de retour de blessure, a repris dimanche l'entraînement collectif, a annoncé le club catalan à deux jours d'un choc européen à Dortmund, tandis que le Français Ousmane Dembélé a partiellement recommencé à travailler avec l'équipe première.

"Messi s'entraîne avec le groupe et Ousmane Dembélé a effectué une partie de la séance avec le groupe", a écrit le Barça sur son compte Twitter, publiant une photo où on voit l'Argentin et le Français participer à un exercice aux côtés d'Antoine Griezmann.