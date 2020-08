Lionel Messi a demandé à rencontrer les dirigeants du FC Barcelone afin de clarifier sa position et sa demande de transfert, d’après Sky Sports. L’Argentin souhaite que ses avocats soient présents lors de la réunion : il veut trouver une solution et discuter de cette fameuse clause qui figure dans son contrat.

Pour rappel, cette clause lui permet de résilier unilatéralement son contrat en fin de saison. En principe, elle expirait fin mai (ou en juin selon d’autres sources). Le club considère donc que Messi n’est plus en droit de la lever. De son côté, le clan de l’Argentin argumente qu’elle devrait encore être d’application jusqu’au 31 août vu les circonstances exceptionnelles de la saison (la crise sanitaire a bouleversé le calendrier du ballon rond - la Liga s’est terminée le 19 juillet et la Ligue des champions le 23 août).

Toujours selon Sky Sports, Manchester City serait en pôle pour attirer le sextuple Ballon d’or. Messi et Pep Guardiola voudraient à nouveau collaborer, mais du côté de l'Etihad Stadium cette fois. Il y retrouverait également son ami de longue de date, Sergio Aguero. Mais le PSG et l’Inter sont encore à l’affût et tenteront de le faire changer d’avis.