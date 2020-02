Les deux clans ne semblent pas avoir enterrer la hache de guerre.

Il y a deux semaines, par des déclarations de presse interposées, Messi et Abidal s'étaient rendus coup pour coup. Le Français avait expliqué dans les médias que le licenciement d'Ernesto Valverde était dû à "beaucoup de joueurs qui n'étaient pas satisfaits et qui ne travaillaient pas." Cette déclaration n'avait pas du tout plu au capitaine argentin. Il avait alors répliqué sur les réseaux sociaux: "Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent." Ce message était clairement destiné à son directeur sportif.

Jeudi, La Pulga a remis le couvert et a tenté de justifier son altercation avec Eric Abidal: "Je ne pouvais pas laisser Abidal m'attaquer. Il a dit plusieurs fois que c'était moi qui prenais les décisions et qui commandais. Ce n'est pas vrai. Et quand il s'est attaqué au vestiaire, je n'ai pas apprécié non plus. Voilà pourquoi je lui ai demandé de citer des noms."

Aujourd'hui Eric Abidal a une nouvelle fois répondu à la star. Pour Ok Diario, l'ex-latéral gauche a avoué "avoir appris beaucoup de choses en quelques jours" en expliquant que "les questions internes doivent être résolues en interne, et non pas être commentées dans les médias..."

On attend avec impatience l'épisode trois de la saga !