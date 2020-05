L'autre regard: messieurs les Allemands, tirez les premiers! © REPORTERS Championnats étrangersCommentaire Miguel Tasso

Les anciens s’en souviennent. Ça s’appelle le football. Onze joueurs d’un côté et onze de l’autre. Et un ballon au beau milieu. Ce sport se pratiquait, paraît-il, en d’autres temps et suscitait même un grand engouement populaire. (...)