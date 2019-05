Le RC Lens de Guillaume Gillet se rapproche de la Ligue 1.

Après avoir livré un match héroÏque mardi dernier au Paris FC, en se qualifiant aux tirs au but, le RC Lens a remis le couvert ce vendredi, en s'imposant au FC Troyes, au terme d'une nouvelle rencontre à couteaux tirés.

Après une ouverture du score précoce via leur buteur Gomis, les Sang et Or ont été doublement punis, à la suite d'un penalty assez léger accordé aux Troyens, assorti d'une exclusion pour le gardien lensois Jean-Louis Leca. Les locaux égalisaient juste avant la pause et l'on pensait alors que les Nordistes allaient accuser le coup physiquement après leur match de mardi.

Puisant dans leurs ressources, ils n'ont cependant rien lâché, à l'image de leur capitaine Guillaume Gillet, exemplaire d'abnégation et de courage au milieu du jeu. C'est d'ailleurs lui qui faisait parler toute son expérience pour provoquer l'exclusion d'un joueur de Troyes en seconde période, ce qui redistribuait les cartes.

Dans les prolongations, Lens émergeait, grâce à une splendide tête croisée de Banza, monté au jeu, et l'emportait sur le score de 1-2.

Les très nombreux supporters des Sang et Or pouvaient laisser éclater leur joie : Lens jouera pour la montée en Ligue 1 la semaine prochaine (match aller à Lens jeudi soir, retour dimanche), face au barragiste de Ligue 1, qui sera désigné ce vendredi soir après la dernière journée de championnat.

© D.R.



Meunier défait en clotûre face à Reims, sans ses Belges

Déjà présent lors de la victoire contre Dijon (4-0), Thomas Meunier était titulaire lors de la défaite du PSG à Reims vendredi à l'occasion de la dernière journée du championnat de France de football (3-1). Côté rémois, Bjorn Engels, blessé, et Thomas Foket, suspendu, étaient absents. Abdul Baba Rahman (36e, 1-0) et Mathieu Cafaro (56e, 2-0) ont creusé l'écart pour les visités avant que Kylian Mbappe (59e, 2-1), qui a inscrit son 33e but, ne relance le suspense. Mais l'ancien joueur d'Anderlecht Pablo Chavarria (90e+4, 3-1) a signé la quatrième défaite de la saison des Sangermanois, qui terminent le championnat avec 91 points. Reims, 55 points, est huitième.

Lyon, sans Jason Denayer opéré au genou, s'est imposé in extremis 2-3 à Nîmes, où Baptiste Guillaume est monté à la 80e. Les Gones ont frappé d'emblée par Maxwel Cornet (6e, 0-1) sur une passe de Memphis Depay, qui est devenu le premier joueur à cumuler au moins 10 buts et 10 passes décisives lors de deux saisons consécutives en Ligue 1 depuis la saison 2006-2007. Les Crocos ont répliqué immédiatement par Renaud Ripart (11e, 1-1) et Antonin Bobichon leur a donné l'avance (45e+3, 2-1). En fin de match, l'OL a survolé les débats grâce à Cornet (88e, 2-2) et Tanguy Ndombele (90e+1, 2-3). Lyon termine la saison à la troisième place (72 points).

Aaron Leya Iseka était titulaire lors du déplacement de Toulouse à Dijon (2-1). Bafode Diakite (33e, 0-1) a ouvert la marque pour le TFC mais Naim Sliti (58e, 1-1) et Julio Tavares (63e, 2-1) ont permis aux Bourguignons (34 points) de l'emporter et de terminer 18e et barragistes. Du coup, Caen (33 points), battu à domicile par Bordeaux (0-1), descend en compagnie de Guingamp (27).

Nantes sans Anthony Limbombe, s'est incliné face à Strasbourg (0-1). Matz Sels, qui avait tout joué jusqu'ici avec les Alsaciens, a suivi du banc le but victorieux sur penalty de Lebo Mothiba (59e, 0-1).

Nacer Chadli a assisté du banc à la défaite de Monaco à Nice (2-0). Benoit Badiashile (36e contre son camps, 1-0) et Mickael Le Bihan sur penalty (67e, 2-0) ont mis l'ambiance à l'Allianz Riviera. Malgré la défaite, l'équipe du Rocher reste en L1 (17e, 36 points).