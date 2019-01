Le PSG frisait l'indécence dans les coupes nationales en France. Invaincu dans ces dernières depuis le 22 janvier 2014 et une défaite contre Montpellier (1-2) en 16es de finale de la Coupe de France, le champion en titre a aligné une série incroyable de 44 victoires d'affilée. Il a remporté toutes les compétitions nationales, hormis un titre de champion de France laissé à Monaco en 2017, depuis 2015. Cette série a brutalement pris fin ce 9 janvier au soir, la faute à deux penaltys concédés en fin de partie et à un manque d'envie criant sur le terrain.

Mis sur orbite par Neymar et une belle tête après un centre de Meunier, le PSG pensait avoir fait le plus dur. En jouant presque en marchant, les stars parisiennes (car sur la pelouse, à l'heure de jeu, on retrouvait Neymar, Mbappé, Draxler, Cavani,Verratti ou encore Thiago Silva) filaient tranquillement vers une qualification pour le prochain tour. Les largesse défensives ont toutefois eu raison de la série d'invincibilité des Franciliens. Trois penaltys concédés dont deux transformés dans les 10 dernières minutes ont complètement renversé la tendance.

Tuchel: "Cent fois, ce n’est pas un pénalty. Il n’y a absolument rien"

Thomas Tuchel a fustigé à la fois le comportement de ses joueurs autant que la décision arbitrale sur le deuxième penalty, qu'il a jugé complètement exagérée. "C’est très dur de perdre comme ça, avec trois penaltys. Je suis seulement en colère pour le deuxième. Cent fois, ce n’est pas un penalty. Il n’y a absolument rien. Ce n’est pas sévère, il n’y a rien. C’est un contact entre les deux. (…) Ils rentrent trois fois dans notre surface, il suffit de trois touches pour siffler trois penaltys", a glissé le coach parisien avant d'envoyer un petit tacle à ses joueurs." Oui, nous avons joué avec trop de confiance et pas avec la faim de finir ce match. En 1ère et 2ème mi-temps, il y a beaucoup d’occasions de finir ce match et on ne l’a pas fait. On a perdu une possibilité de gagner un titre, un trophée et c’est super dur pour nous mais c’est une grande leçon."

Avant d'encaisser le premier penalty à la 81e minute, le PSG avait déjà reçu un avertissement. Thomas Meunier avait concédé bêtement un premier penalty que Thuram avait manqué en frappant la balle en dehors du cadre. Le Belge a d'ailleurs été critiqué à son tour, malgré un assist sur le seul but des siens. "C'est rarissime de concéder trois penaltys en un match" note Daniel Riolo, journaliste sur RMC. "Cela veut dire que tu défends très mal. Sur le premier penalty, l'attitude de Meunier est minable. D'ailleurs lui, il est complètement à côté de la plaque depuis le début de la saison. Le mec, il concède le peno puis il se retourne vers Thiago Silva alors que c'est lui qui fait une faute absolument grossière. Le deuxième, on peut discuter mais pareil, le défenseur est en retard. (...) Puis tu arrives à concéder un troisième ? Kherer dont j'avais considéré que l'adaptation avait été réussie, il a été à l'origine de combien de penaltys depuis le début de la saison ?"

Un calendrier allégé avant Manchester United

Cette élimination pourrait cependant s'avérer être un mal pour un bien. Le PSG a donc évité de jouer le 29 janvier prochain, dans un calendrier déjà surchargé. A moins de deux semaines de son premier rendez-vous en Champions League face à Manchester United (12 février), le club français profitera dès lors de quelques jours de repos supplémentaires qui ne pourront pas faire de tort.

Avant de jouer l'ogre mancunien, le PSG se déplacera à Amiens et accueillera Guingamp en championnat avant le 1/16 de finale de Coupe de France contre Strasbourg. Il restera ensuite trois rencontres à jouer : Rennes et Bordeaux à domicile et Lyon à l'extérieur. Un calendrier compliqué avant de rentrer dans le vif du sujet dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.