Mick McCarty a été remercié par la Fédération irlandaise de football (FAI) samedi. Il a été remplacé directement par Stephen Kenny, qui devait lui succéder après l'Euro.

Ce changement, convenu entre les deux hommes, a été opéré après les reports des barrages et de l'Euro à cause de la pandémie de Covid-19. Le contrat de McCarty expirait au terme de l'Euro 2020, qui a été repoussé d'un an. Il était déjà acté que Stephen Kenny, en charge de l'équipe espoirs, devait le remplacer à la tête des 'Boys in Green'.

Selon la FAI, cela permettra à Kenny, 48 ans, de "préparer sereinement les barrages pour l'Euro contre la Slovaquie". En cas de victoire contre les Slovaques, les Irlandais devront battre le vainqueur du duel entre la Bosnie-Herzégovine et l'Irlande du Nord afin de décrocher leur ticket pour le championnat d'Europe.