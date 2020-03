Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, est complètement guéri du coronavirus. L'Espagnol l'a annoncé sur le site des Gunners.

Arsenal avait annoncé le 13 mars qu'Arteta avait été testé positif au covid-19. Les joueurs se trouvaient déjà en quarantaine car ils avaient été en contact avec le président du club grec de l'Olympiacos, qui avait contracté le virus.

"Je suis complètement guéri à présent", a indiqué Arteta. "J'ai eu trois ou quatre jours qui étaient un peu difficiles, avec un peu de température et une toux sèche, et un certain malaise dans ma poitrine. La difficulté est que j'avais des gens à la maison, dont trois enfants, et j'étais inquiet. Mon épouse et notre nounou ont aussi dû le supporter. Heureusement, les enfants ne l'ont pas eu. Nous allons tous bien à présent."