BRUXELLES 06/05 (BELGA)

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a prolongé son contrat à la tête des Gunners. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en 2025, a annoncé le club anglais vendredi. Joueur d'Arsenal entre 2011 et 2016, Arteta, 40 ans, était revenu chez les Gunners en janvier 2020 pour remplacer Unai Emery, licencié quelques semaines plus tôt. Entre 2016 et 2020, il était l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

Lors de sa première saison, il a remporté la FA Cup après une victoire 2-1 contre Chelsea avant de battre Liverpool quelques semaines plus tard lors du Community Shield.

Cette saison, le club d'Albert Sambi Lokonga occupe actuellement la 4e place en Premier League avec 63 points et lutte pour un ticket pour la prochaine Ligue des Champions.