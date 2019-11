Le Bayern est dans la tempête comme il l'a rarement été ces dernières années. La défaite 5-1 face à Francfort le week-end dernier a coûté sa place à l'entraîneur Niko Kovac. Depuis lors, les remaniements sont nombreux. En attendant l'officialisation d'un nouvel entraîneur principal, c'est Hans-Dieter Flick qui a été choisi pour assurer l'interim lors des deux prochaines rencontres, contre l'Olympiakos ce mercredi en Ligue des Champions et contre le Borussia Dortmund en Bundesliga ce samedi.

Dans la foulée, les dirigeants munichois ont annoncé l'arrivée de deux nouveaux adjoints. Le premier est Hermann Gerland, responsable du centre de formation du Bayern jusque là. Miroslav Klose, qui était responsable des U17 du Bayern, a également signé et deviendra deuxième adjoint.

Reste pour l'heure, le plus gros chantier à régler pour les dirigeants du Bayern, celui de l'entraîneur principal. Ce mardi, plusieurs pistes menaient vers l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam Erik ten Haag. Mais aujourd'hui, le favori selon le quotidien Bild, généralement bien informé, ne serait autre que l'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger. Le Français pourrait signer un contrat jusque fin de saison et ainsi permettre aux dirigeants de chercher un entraîneur pouvant s'inscrire sur plus long terme d'ici.