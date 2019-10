L'attaquant mexicain du Los Angeles FC Carlos Vela (ex-Arsenal et Real Sociedad), 30 ans, auteur d'un hat-trick dimanche contre Colorado Rapids (3-1), a porté son total de buts inscrits cette saison à 34 en 31 matches, ce qui constitue un record dans la Major League Soccer (MLS). Vela laisse en effet à trois longueurs le précédent recordman, Josef Martinez (Atlanta United), qui avait lui même largement dépassé Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012), Bradley Wright-Phillips (2014) et leurs 27 buts, il y a un an.

Capitaine et numéro 10 du LAFC, Vela a tout d'abord marqué son but record d'une belle frappe du gauche à la 28e minute de jeu, avant de réussir un coup de pied retourné qui a mystifié le légendaire gardien Tim Howard, trois minutes plus tard. Le 34e but a été marqué de près sur un assist de Tristan Blackmon en début de deuxième mi-temps (51e).

A noter que Vela a également délivré dix passes décisives. Il avait égalé le record de Martinez le 29 septembre contre Minnesota United (1-1).

Ce match contre les Rapids clôturait la saison régulière en MLS.

Le record du Vénézuélien Martinez, auteur de 27 buts cette saison, mais qui n'a joué que 28 matches, n'aura donc tenu qu'un an.

Le Los Angeles FC et le New York City FC, champions de conférences, sont dispensés du premier tour des playoffs.

Le Los Angeles Galaxy, battu 4-2 à Houston United, a néanmoins vu son attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic inscrire de loin son trentième but.