Les salaires sont sortis en MLS. Les disparités sont énormes, parmi les Belgicains aussi…

Alors, certes, la Major League Soccer n’est pas le championnat le plus rapide et technique du monde. Mais le niveau général s’améliore annuellement, au niveau du jeu… et des salaires. On ne pourra pas enlever à cette Ligue que c’est la seule au monde à être transparente à ce niveau, les fans pouvant juger les investissements de leurs clubs et les joueurs pouvant jouer sur leur valeur marketing au regard de leurs concurrents pour influer positivement sur leurs salaires.

(...)