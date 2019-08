L'attaquant de Liverpool Mo Salah n'aime pas le VAR car il rend le football "trop juste", bien qu'il pense, pour une raison, qu'il devrait être utilisé.

L'introduction du VAR en Premier League a déjà suscité de nombreuses controverses depuis le début de la saison, alors que deux matchs à peine ont été disputé.

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a émis des réserves sur le système car il pense que le VAR rend le jeu "trop juste". Il juge que ce système ne devrait être utilisé que pour "protéger les joueurs", comme lorsque Vincent Kompany lui a asséné un violent tacle la saison dernière et qui aurait valu un carton rouge comme il l'explique lui-même sur la CNN.

L'ancien attaquant de Chelsea et de l'AS Roma juge même que cela change désormais la vision du football. "Pour moi, j'ai accepté le football avec les erreurs de l'arbitre ou les erreurs du joueur, je ne sais pas, peu importe. C'est comme ça que le football devient plus excitant. Avec le VAR, ce n'est plus spécialement le cas" indique le joueur à la CNN toujours.

Lors de la finale remportée face à Tottenham en Champions League en mai dernier, Mo Salah avait tout de même gagné un penalty dès la deuxième minutes de jeu grâce au VAR. "Mais le VAR est trop juste. L'année dernière, ce penalty m'avait beaucoup aidé c'est vrai mais ça rend le football trop juste. Nous aimons les erreurs." termine-t-il