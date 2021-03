Mogi Bayat est aujourd'hui très impliqué au FC Nantes, après l'avoir longtemps été du côté d'Anderlecht. Même décrit comme "directeur sportif" du club par la presse française, l'agent de joueurs le plus célèbre du football belge a été impliqué dans une altercation avec Patrice Rio, une légende de la maison jaune. Altercation qui s'est déroulée dans la loge présidentielle durant le match face à Lorient (1-1), dimanche, alors que le gardien Alban Lafont venait d'encaisser sur un sublime coup franc d'Armand Laurienté.



"Nous étions tous très déçus et je me suis permis de dire tout haut que pour moi Alban Lafont était responsable sur ce but", a expliqué Patrice Rio à nos confrères de L'Equipe. "En face de moi, M. Bayat, l'agent qui l'a amené à Nantes, a pris la mouche, et le ton est monté". Selon L'Equipe, les deux hommes en seraient presque arrivés aux mains avant d'être séparés.



Une ambiance tendue qui peut s'expliquer par l'actuelle 19e place du club, synonyme de relégation en Ligue 2. Il reste huit journées de championnat au FC Nantes pour se sauver.