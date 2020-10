Mohamed Salah a un grand coeur et si les Egyptiens en sont aussi fan c'est en partie pour cette raison. Lundi, l'attaquant de Liverpool a une nouvelle fois prouvé qu'outre son statut de star planétaire, il avait toujours le même respect pour les autres. Alors qu'il passait dans les rues de Liverpool, à bord de sa Bentley, Mohamed Salah a découvert un groupe occupé d'insulter et de s'en prendre à un SDF. La scène a été captée par les caméras de surveillance d'une pompe à essence où l'incident a eu lieu.

Interrogé par le tabloïd britannique The Sun, le sans-abri en question a détaillé la scène. "Ils m’insultaient, me demandaient pourquoi je mendiais et me disaient de trouver un travail. Il a entendu ce qu’ils me disaient, il s’est tourné vers eux et leur a dit: ‘Ça pourrait être vous dans quelques années’. Ils sont ensuite partis”, a expliqué David Craig.

Après ce geste de bravoure, Mohamed Salah s'est dit que c'était l'occasion pour lui donner un peu d'argent en liquide. "Il est allé retirer de l'argent et m'a donné 100 Livres. Mo est un vrai héros à mes yeux et je veux le remercier. Il a été merveilleux, comme il l'est sur le terrain avec Liverpool. J’ai tout simplement halluciné quand il m’a donné l’argent, quelle légende".