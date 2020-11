Sans Mbappé, Icardi ou encore Neymar, l’Italien aura pour mission de faire trembler les filets face au RB Leipzig.

Moise Kean sera-t-il le nouveau Mario Balotelli ? Cette question est soulevée depuis le plus jeune âge de l’attaquant de 20 ans. Les deux joueurs soutiennent la comparaison. Rapidement considérés comme de jeunes cracks, ils font leurs premiers pas dans les clubs italiens du moment (la Juve et l’Inter). Ils empilent les buts et intègrent la Squadra avant leurs 20 ans. Premier transfert raté du côté de la Premier League à Manchester City pour l’un et Everton pour l’autre. Bref, les trajectoires des attaquants aux origines africaines se croisent et connaissent des similitudes. La majeure différence entre Mario Balotelli et Moise Kean est simple : le second a encore l’opportunité d’écrire l’histoire de sa carrière tandis que le premier est actuellement sans club à 30 ans.

(...)