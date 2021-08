19 jours. Voilà le temps qu'ont dû attendre les supporters de l'Hexagone pour enfin admirer Lionel Messi sur une pelouse en Ligue 1. À la 67e minute, la Pulga est montée au jeu sous les acclamations du public, en remplacement de Neymar. Pour le journal L'Equipe, il s'agit de l'un des grands moments du match. Même si Mbappé lui a volé la vedette avec un doublé. En Une, nos confrères estiment "qu'ensemble, ce serait mieux" avec une photo des deux joueurs bras dans les bras.

Acclamé par le stade Auguste-Delaune, le média ajoute: "Une ambiance sans doute improbable pour un joueur d’une équipe adverse mais à la hauteur de la légende." Pendant la rencontre, le joueur n'a pas fait beaucoup de différence avec 26 ballons touchés. "Mais l’essentiel était ailleurs. Le voir concrètement. […] Messi était peu actif à la perte du ballon mais encore si rapide, si juste balle aux pieds. […] Pour cette première il fut disponible pour le porteur, et remisa de manière efficace. Un jeu sobre."

Pour Le Parisien, cette soirée restera magique pour les 20.000 supporters présents. "Quelques secondes avant son entrée en jeu, des ‘Messi, Messi, Messi’ avaient inondé l’enceinte rémoise comme pour mieux signifier la portée de ce moment historique." Placé en tant que numéro dix, tout n'a pas été parfait. Même si le sextuple Ballon d'Or a prouvé "qu’il avait déjà des jambes à défaut d’une condition physique parfaite", ajoute le journal de la capitale.

Un autre pays a particulièrement scruté ce premier match de la star argentine: l'Espagne. Avec deux sons de cloche différents. Les quotidiens madrilènes appuient sur Mbappé tandis que les Catalans soulignent la dureté du championnat français. Deux salles, deux ambiances.

Pour AS, "Ni les débuts de Leo Messi, ni la fête de Leo Messi n'ont pu rassasier Kylian Mbappé", commence le journal. "L'international français a été le protagoniste inattendu (son avenir est encore indécis) des débuts historiques de la star argentine, entrant en jeu à la 65e minute alors que le score était de 0-2 (c'est ainsi que le match s'est terminé). Reims s'est transformé en une fête avec Mbappé habillé en bourreau. Et avec Messi en vedette pour les milliers de fans qui se sont rassemblés au stade juste pour pouvoir raconter le récit du premier match de Ligue 1 de la Pulga."

Côté catalan, c'est la soupe à la grimace. Les quotidiens n'ont visiblement toujours pas digéré la nouvelle. Sport estime que "Messi a immédiatement vu à quel point le championnat français est physique. Le défenseur de Reims, Marshall Munetsi, l'a immédiatement attrapé par le cou et, dans la même action, a fait preuve de violence pour retenir Mbappé. Ce qui n'a été sanctionné que par un simple carton jaune. Le mieux que Messi pouvait faire était d'essayer de terminer le match sans incident."

Avec une bonne dose de mauvaise foi, le journal affirme que la connexion entre Mbappé et Messi était très mauvaise. "Mbappé voulait son triplé et a tiré à chaque fois qu'il en avait l'occasion sans regarder si Léo était autour de lui", reprochent nos confrères.

En Angleterre aussi, ils ont suivi cette première avec attention. Selon la BBC, les billets ont cartonné sur le marché noir. En effet, après la vente des 20 000 tickets, les ventes s'élevaient à environ 6000 euros ! "Leurs acheteurs auront été déçus de voir Messi commencer sur le banc, bien qu'il ait reçu une ovation lors de l'échauffement, les fans scandant son nom, et il y a eu encore plus d'applaudissements lorsqu'il est entré sur le terrain. Il a fait quelques belles passes et a été impliqué dans de bons échanges, provoquant plusieurs erreurs. En même temps, il a à peine atteint le ballon dans la surface de réparation et n'a pas eu l'occasion de tirer", explique le média public britannique.

Dans la Botte, la Gazzetta dello Sport n'a pas été très étonnée par la première de Leo Messi en Ligue 1. "Finalement, on n'a pas vu beaucoup de Messi que tout le monde ne connaît pas. À part quelques accélérations et des tentatives répétées de mettre en place des combinaisons avec Mbappé. Si l'offensive décisive de Madrid en matière de transfert n'intervient pas avant mardi minuit, il faudra attendre les premiers matches après la trêve internationale pour voir le nouveau PSG Galactique à l'œuvre", annonce le journal en référence aux Galactiques du Real.