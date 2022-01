Vainqueur 4-0 de Clermont, l'AS Monaco a signé une superbe opération au terme de cette 21e journée du championnat de France. Grâce à ce neuvième succès de la saison, le premier de Philippe Clement, le club du Rocher se retrouve 5e (33 points). Clermont occupe la 16e position (18 points).

Pour affronter Clermont, Clement a opté pour un dispositif en 4-2-3-1, avec Eliot Matazo sur le banc. Le VAR a joué un rôle important au cours d'une première période peu spectaculaire. En début de rencontre, l'arbitre a accordé un penalty à Monaco pour une faute de Jodel Dossou sur Sofiane Diop avant de revenir sur sa décision (2e). Peu avant le repos, le referee a annulé un but du même Diop avant de l'accorder après intervention de la vidéo (45e+2, 1-0).

Les Monégasques ont mieux débuté la seconde mi-temps et, monté au jeu (46e), Wissam Ben Yedder a signé un doublé en surgissant au premier poteau sur un centre de Caio Henrique (55e, 2-0) et en transformant un penalty pour une faute commise sur lui par Ouparine Djoco (62e, 3-0). Henrique a soigné ses stats (83e, 4-0).

Avec Wout Faes et Thomas Foket titulaires et Maxime Busi sur le banc, Reims s'est incliné 0-1 face à Metz. L'unique but a été inscrit de la tête par Ibrahima Niane sur un centre de Thomas Delaine venu de la droite, Au classement, Reims est 14e (24 points) et Metz se relance un peu (19 points, 15e).

La rencontre face à Montpellier a mal débuté pour Strasbourg et Matz Sels, qui a rapidement été battu sur une frappe de près de Florent Mollet (11e, 0-1). Mais les Alsaciens ont pris le dessus après l'exclusion d'Elye Wahi (68e). Majeed Waris, l'ancien joueur du FC Porto, a marqué son premier but en Ligue 1 pour son 11e match (75e, 1-1), Adrien Thomasson (84e, 2-1) et Kevin Gameiro (86e, 3-1) ont permis à Strasbourg (32 points, 7e) de sauter Montpellier au classement (31 points, 8e).