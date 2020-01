L'ancien attaquant de la Juventus Turin Pietro Anastasi, buteur de l'Italie lors de la finale de l'Euro en 1968, est mort à l'âge de 71 ans, a annoncé le club turinois vendredi.

"Aujourd'hui est un triste jour pour la Juventus, le football italien et pour tous ceux qui le connaissaient. Pietro Anastasi nous a quittés à l'âge de 71" ans, a indiqué la Juve dans un communiqué. Natif de Sicile, Anastasi a joué huit saisons sous le maillot bianconero (1966-1976), inscrivant 130 buts en 303 matches avant de rejoindre l'Inter Milan, puis Ascoli et Lugano où il a achevé sa carrière en 1982. Il avait joué à 25 reprises pour la sélection nationale italienne et avait marqué le deuxième but lors de la finale du Championnat d'Europe des nations remportée (2-0) contre la Yougoslavie en 1968.