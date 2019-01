José Mourinho a quitté le navire de Manchester United en décembre dernier. Depuis, il a livré quelques interviews et a donné son expertise sur certains aspects du football moderne. Il est aussi revenu sur une petite attaque de Gary Neville. L'ancien joueur de Manchester United avait critiqué la venue au club du technicien portugais, jugeant qu'il n'avait pas la philosophie de Manchester United.

"Il ne connaît pas ma philosophie", a alors répondu José Mourinho, dans une interview accordée à ESPN. Mais alors, quelle est sa fameuse philosophie ? "Cela dépend. J'aimerais bien aller dans un club et être dans les conditions pour réaliser ce que Jürgen Klopp et Pep Guardiola font. Regarder l'équipe qui était alignée par Liverpool aujourd'hui (ndlr: contre Crystal Palace), combien de joueurs étaient là avant la venue de Klopp ? Quelques mecs, seulement. Pep, lui, n'était pas content des quatre défenseurs qu'il avait. Lors de l'été 2017, il a acheté quatre défenseurs qu'il aimait. Puis, quand il a acheté Claudio Bravo et qu'il n'était plus content de lui, il a recruté Ederson la saison suivante."

En d'autres termes, il critique de manière indirecte la politique de recrutement des dirigeants de Manchester United, pas assez dispendieux à son goût. Pourtant, il a tout de même dépensé plusieurs millions pour recruter les Pogba, Matic, Bailly, Lindelöf, Fred, Lukaku ou encore Mkhitaryan. Il a ensuite attaqué les résultats sportifs de Liverpool, l'éternel rival de ManU. "Jürgen est au club et n'a rien gagné en trois ans et demi. Il a toujours la confiance de ses dirigeants qui mettent tout en oeuvre pour le laisser travailler dans les conditions optimales. Cette saison, il a de grandes chances de gagner mais ça ne fera que son premier trophée."

Après avoir parlé de ces cas précis, il a évoqué son avenir. "C'est pour cela que je le dis, dans mon prochain travail, je ne vais pas commencer les négociations avant de savoir ce que le club veut exactement."