Le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League espérera faire tomber un autre record de précocité ce dimanche : celui de devenir le plus jeune coach à remporter la Coupe de la Ligue. Histoire de rendre son destin encore plus incroyable…

Vu le chaos provoqué par l'annonce de la Superligue, le limogeage de Mourinho est quelque peu passé au second plan. D'après The Athletic, les dirigeants de Tottenham n'ont pas apprécié que le Special One critique ses hommes en public. Le président Daniel Levy était aussi parfaitement conscient du fait que, quand ils seraient autorisés à regagner les tribunes, les supporters ne l'épargneraient pas.

Au final, le licenciement de Mourinho n'était devenu qu'une question de temps et d'argent (d'après plusieurs sources, il touchera près de 40 millions d'euros d'indemnités). Mais si le départ du Portugais n'a surpris personne, le nom de son successeur (temporaire) a tout de même étonné.

Hugo Lloris et Joe Hart comptent cinq printemps de plus que lui, Toby Alderweireld trois