Mourinho is back! Sous la houlette du Mou, les Spurs viennent d'enchaîner 3 victoires en autant de rencontre. Bien sur, le Mou ne représente pas que des résultats. C'est aussi des déclarations chocs! Il n'a pu attendre plus de dix jours avant d'en adresser une à son meilleur ennemi Arsène Wenger.

En conférence de presse, l'ex Special One a déclaré: "Vingt ans dans le même club ? Je ne crois pas que ce soit encore possible. " Juste l'échauffement pour le Mou qui a ensuite enclenché la deuxième. "La vie moderne, la technologie, les réseaux sociaux... Je crois que tout ça a une influence. Même les mentalités ont changé : les relations sont plus rapides, les gens sont plus facilement ennuyés. Beaucoup de choses changent, pas seulement dans le football, mais dans le monde. Je pense que Wenger était le dernier de son espèce. Le temps où les gens étaient assurés de rester en poste pour X années est révolu. Aujourd'hui, il faut se battre pour sa place tous les jours et c'est normal."

Le Français est parti depuis deux saisons maintenant mais le Portugais aime toujours autant tacler l'ancien coach d'Arsenal. Une chose est sûre, Jose Mourinho lui n'a pas changé!