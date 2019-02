Arsène Wenger et José Mourinho ne partiront jamais en vacances ensemble mais pourtant, ils ont un point commun qui fait leur actualité. Le monde du football semble leur manquer et tant le Français que le Portugais ont des envies de retour, à commencer par José Mourinho.

Mis à la porte par Manchester United le 18 décembre dernier, le Special One pourrait revenir vers ses premières amours. Parti en 2010 de l’Inter Milan après avoir remis les Nerrazzuri sur le devant de la scène, il se chuchote qu’il pourrait faire son retour en Serie A. En effet, Luciano Spalletti étant actuellement sur la sellette, Jorge Mendes, le fantasque agent du coach portugais, a proposé son poulain à l’Inter afin qu’il remette le club sur les sentiers de la gloire et stoppe l’hégémonie de la Juve en Italie.

Si actuellement, la piste la plus chaude est celle qui mène vers Antonio Conte, son passé turinois ne plaide pas en sa faveur, contrairement au Special One qui avait quitté le club en bons termes.

De son côté, Arsène Wenger, l’ancien coach d’Arsenal âgé de 69 ans, commence à trouver le temps long et est en manque de football. Selon The Times, le technicien français aurait reçu plusieurs propositions d’équipes nationales et de clubs… dont une du PSG.

Sur le banc parisien à la place de Tuchel ? Pas si vite même si ça ne pourrait être qu’une question de temps, tant les relations entre Henrique et Thomas Tuchel sont au plus bas à l’issue de ce mercato hivernal loupé dans la capitale. Ce qui est certain, c’est qu’il n’y a pas de fumée sans feu et qu’Arsène Wenger n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Les deux enfants terribles et meilleurs ennemis seront-ils bientôt de retour sur un banc ? Affaire à suivre.